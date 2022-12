Incredibile | il Qatargate può favorire Di Maio come inviato Ue nel Golfo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic – E’ sparito dai social, non appare più in tv, non rilascia dichiarazioni, ma sotto sotto, Luigi Di, spera ancora di ricevere un prestigioso incarico istituzionale. Ema vero, ilpotrebbela sua nomina aspeciale Ue nei Paesi delè possibile? Cosa c’entra lo scandalo che sta travolgendo sinistra e Ong con l’ex ministro degli Esteri italiano? Per comprenderlo bene, andiamo con ordine. L’indicazione dei tecnici Ue e le critiche Bocciato sonoramente dagli elettori italiani, Dia fine novembre è stato indicato dal panel di tecnici dell’Unione europeaspeciale europeo nelPersico. Selezionato così per un prestigioso ...