Giorgia Meloni | la madre svela tutti i segreti del suo primo Natale da donna premier

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Peril2022 sarà diverso dal solito: da alcune settimane la leader di Fratelli di Italia siede a Palazzo Chigi, è alla guida di uno dei Paesi più importanti dell’Unione Europea. Da circa tre mesiè presidente del consiglio italiano, dopo la caduta del governo Draghi. Una novità anche per la sua famiglia che si appresta a festeggiare il 24 e 25 dicembre insieme a lei. Leggi anche l’articolo —>sommersa di insulti dopo questa foto: il dettaglio non si nota subito Come da tradizionefesteggerà l’evento più importante dell’anno in famiglia. “Il pranzo dia palazzo Chigi? Non credo proprio, il giorno dopo saremmo sui giornali. E poi chi ...