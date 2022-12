Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria stanco del comportamento di Antonella Fiordelisi | “Ha fatto la zocc*la | io ora come ora non ho più quella spinta”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Arrivata al capolinea la storia d’amore fra? Il Vippone si è confidato nella notte con Oriana Marzoli: Io oraora ti dico che non hoverso di lei che ho avuto tutte le altre volte. Quindi secondo me è un bruttissimo segno. Però ti dico che a me l’idea di buttare una cosala nostra, io cioè sto da solo da quattro anni e mezzo, e non è che sto da solo perché non ho le donne che mi rompono il c**o.si è lamentato della vicinanza tra la fidanzata e Antonino Spinalbese: Il giorno dopohala z**cola con lui tutto il giorno, ci ballava, si strusciava, gli faceva le carezze davanti a me ...