“DiMartedì” | perché non è andato in onda su La7 | Floris sostituito da John Travolta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’appuntamento con, talk show politico di La7, ieri sera – 13 dicembre – non èined è statodal film La figlia del generale con. Gli spettatori del programma di grande successo condotto da Giovanni, che ogni settimana è teatro di numerose discussioni di politica e attualità si sono chiesti cosa fosse successo. In tanti, infatti, erano preoccupati che l’appuntamento fisso confosse stato rimosso una e volta e per tutto dal palinsesto per qualche sconosciuto motivo che di certo non poteva riguardare gli ascolti che sono sempre stati ottimi.il talk show di Giovanninon èin ...

il talk show di Giovanni Floris non è andato in onda . I eri sera, 13 dicembre, il talk condotto da Giovanni Florisnon è andato in onda . Chi, infatti, come ogni martedì ...ieri non è stato trasmesso E pensare che poco prima il giornalista Andrea Scanzi nel programma condotto da Lilli Gruber, aveva tagliato corto su un argomentazione per non sforare i ...