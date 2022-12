Agresti | «La Serie A ha bisogno di aiuto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Stefano, su La Gazzetta dello Sport, sostiene che le società diA hannodi sostegni e che il governo sbagli a trattarle allo stesso modo degli evasori: «L’opinione pubblica non capirebbe». L’ha spiegata così’, Andrea Abodi, la decisione di opporsi all’emendamento che avrebbe consentito alle società di calcio di rateizzare in cinque anni, senza sanzioni, i 480 milioni di tasse rinviate a causa della pandemia. Una scelta quindi che, anziché ispirarsi alla soluzione dei problemi enormi che hanno di fronte i club dopo gli anni del Covid, pare farsi orientare principalmente dall’umore dei cittadini. Una scelta che ha insomma il sapore del populismo. In fondo cosa c’è di più semplice che prendere una strada in discesa, fino a gettarsi tra le braccia della gente?» L'articolo proviene da Calcio News 24.