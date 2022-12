Ultime Notizie – Solidarietà | #coopforucraina e #coopforafrica | 3 mln e 216mila donatori

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sono stati due anni complessi e pieni di emergenze. Il 2021 ancora caratterizzato da una grande incidenza del Covid 19, soprattutto nei continenti più poveri, e poi il 2022 che ha visto esplodere il conflitto in Ucraina. Momenti difficili e contesti complessi in cui il mondo cooperativo, come da tradizione, non ha voluto far mancare il suo supporto. Due le campagne lanciate nei 12 mesi appena trascorsi, la primaa fine 2021 e la secondaa inizio 2022, per una raccolta totale di quasi 3 milioni di euro, resa possibile grazie a tutte le cooperative del mondo Coop e ai quasi 216 mila(rispettivamente oltre 1 milione e 600 mila euro per la prima e quasi 1 milione e 300 mila per la seconda). E a distanza di alcuni mesi dalla conclusione delle raccolte, doverosa una rendicontazione su come siano ...