Spiagge libere | Santanchè | “Non ho detto che vanno privatizzate”

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Non hoche le, hocheattrezzate”. Ad affermarlo è il ministro del Turismo, Danielaintervenendo a Tg2 Post tornando sulle dichiarazioni che oggi hanno fatto polemica. “Le– sottolinea il ministro – devono essere per tutti. Ma se nessuno se ne occupa di notte sappiamo quello che succede nelle. Basta vedere i rifiuti. Dobbiamo attrezzarle. Diamo a chi ha meno possibilità una spiaggia pulita e controllata”, sottolinea il ministro ricordando che su questo tema non ha la delega. Per quanto riguarda la direttiva Bolkestein il ministro sottolinea: “Non possiamo rovinare 30mila imprese e ricordo che la ...

Il ministro torna sulle dichirazioni che hanno fatto polemica: "Ho detto che vanno attrezzate" "Non ho detto che levanno privatizzate, ho detto che vanno attrezzate". Ad affermarlo è il ministro del Turismo, Daniela Santanchè intervenendo a Tg2 Post tornando sulle dichiarazioni che oggi hanno fatto ...'Non ho detto che levanno privatizzate, ho detto che vanno attrezzate'. Ad affermarlo è il ministro del Turismo, Daniela Santanchè intervenendo a Tg2 Post tornando sulle dichiarazioni che oggi hanno fatto ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ..."Ci sono rifiuti e tossicodipendenti": Daniela Santanchè lancia in un attacco generico alle spiagge libere italiane e ipotizza la loro privatizzazione ...