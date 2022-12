Serie A | nuova svolta arbitrale in vista | ecco il Var a chiamata

... rivendicando laGP2 nel 2005 (Nico Rosberg) e 2006 (Lewis Hamilton). Vasseur ha recentemente ... 'Faremo il tifo per te ovunque tu vada' L'Alfa Romeo fa l'in bocca al lupo a Vasseur per la...Di pari passo, anche i sistemi di intrattenimento digitali hanno preso unastrada con sistemi ... è sempre più comune, quasi un must e disulle utilitarie, come mai la qualità è sempre così ..."Never Give Up", vede l'eclettico artista affiancato dal trombettista Randy Brecker, dal bassista Alain Caron, da Rodney Holmes che ha suonato la batteria, dal tastierista George Whitty, dal percussio ...Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso noto il calendario del massimo campionato italiano fino alla 29ª giornata. Questo il programma completo nel ...