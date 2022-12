Sarri fa il tagliando alla Lazio

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Trenta giorni dopo, riecco la. Una gioia per i tifosi che non erano abituati a questa lunga pausa invernale senza la loro squadra del cuore. Dall'ultima sfida persa malamente contro la Juventus allo Stadium, il 13 novembre, al giorno di Santa Lucia per il primo di tre test che porteràripresa del campionato il 4 gennaio con la trasferta diLecce. Alle 16 a Manavgat contro il Galatasaray (diretta Dazn)potrà verificare i progressi della sua creatura dopo il mini-ritiro di Formello dove il gruppo ha svolto doppie sedute di lavoro sfiancanti. In pratica, una vera e propria nuova preparazione atletica dopo aver studiato quanto accade in Bundesliga dove il campionato ha sempre un mese e mezzo di stop per l'arrivo dell'inverno. Ieri pomeriggio il gruppo laziale al gran completo è partito per la Turchia dove rimarrà fino a ...