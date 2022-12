Pronto Soccorso in tilt | ma è influenza | non Covid

Leggi su panorama

(Di martedì 13 dicembre 2022) Isono di nuovo al collasso a causa del piccole e delcon migliaia di pazienti in attesa da giorni di ricevere una prima assistenza sanitaria. Solo questa mattina la piattaforma della regione Lazio ha registrato 1038 pazienti neilaziali in attesa di ricovero e 500 invece nella regione del Piemonte. Una fotografia che mostra ancora una volta la fragilità del servizio pubblico nazionale, incapace di sostenere il flusso dei pazienti che arrivano in ospedale. Una situazione drammatica con ambulanze bloccate, pazienti privati della loro privacy che restano giorni in attesa nei corridoi di essere dimessi o ricoverati, familiari lasciati in attesa di notiziee anziani che si trovano sbattuti da una parte all'altra senza rendersi conto di cosa in ...