Orban ottiene una mezza vittoria e revoca il veto sugli aiuti all’Ucraina

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’Unione europea, il Coreper in particolare, ha deciso lunedì notte di congelare € 6,35 miliardi, il 55% dei fondi coesione destinati all’Ungheria. La cifra trattenuta, per quanto significativa, è più bassa rispetto al 65% proposto da Ursula von der Leyen, che sta cercando di mantenere la linea dura con il governo di Viktor. Insomma, prosegue il braccio di ferro tra Budapest e Bruxelles, con la prima bisognosa di fondi per risollevare l’economia e la seconda che stringe i cordoni della borsa di fronte allo scarso impegno ungherese nell’implementare le riforme richieste a favore dello stato di diritto. Lo sconto, da 65% a 55%, sui fondi congelati è il frutto di un accordo che prevede che il governo ungherese revochi ilsul pacchetto die sull’imposta minima sulle multinazionali. Si potrebbe ...