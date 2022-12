Mihajlovic | il messaggio di Mimun preoccupa i tifosi | “forza Sinisa”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sono ore dizione per le condizioni di, il tecnico ex Bologna continua la battaglia contro la leucemia. L’allenatore serbo è reduce dall’esperienza sulla panchina rossoblu,è sempre stato al fianco della squadra, ovviamente con qualche pausa per affrontare le cure. Nei primi giorni di settembreè stato esonerato, il provvedimento del Bologna è arrivato per il deludente rendimento in campo. La decisione del club rossoblu ha fatto molto discutere e scatenato motivi di discussione per le modalità e i tempi del provvedimento. Al suo posto è stato scelto Thiago Motta e la squadra è riuscita a tirarsi fuori dalla zona pericolosa. Foto di Giuseppe Lami / AnsaIl tweet diIl direttore Clementeha scritto un ...