Meloni | “Ue unita nel sostegno all’Ucraina ma sull’energia risposta inattuabile”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma – Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia, oggi alla Camera, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022. “La storia ci ha insegnato che non ci sono benessere e sviluppo dove non ci sono pace e libertà e per questo riteniamo che l’Ue debba continuare ad esserenelcontro l’aggressione russ. Le nostre convinzioni non mutano”, spiega la premier, sottolineando che “il governo ribadisce ila Kiev”. “Il dibattito – ha sottolineato quindi– si è sempre concentrato su un questione, se in Italia debba esserci più o meno Europa. Quasi mai ci siamo chiesti sei in Europa ci dovesse essere più Italia” e questo, invece, “è l’obiettivo di questo governo” perché “l’Italia ha tutte le carte in regola per offrire il suo ...