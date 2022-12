LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Mora e Scalia in semifinale nei 100 dorso Attesa per Razzetti e la 4×100 stile

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.08: Buon secondo posto per Lorenzoche viene preceduto solo dal francese Tomac , primo con 49?99. L’azzurro chiude con il crono di 50?18, terzo il giapponese Irie con 50?37.già al sicuro per ,l’azzurro che ha destato una buona impressione 2.06: Un ottimo Ryan Murphy (Usa) si impone nella quarta batteria con 49?34, precedendo il tedesco Braunschweig con 50?37. Ora2.04: Lo svizzero Bollin in rimonta vince la terza batteria dei 100con un ottimo 50?10, davanti all’australiano Cooper con 50?16 2.01: Chuang di Taipei domina la seconda batteria con il tempo di 52?79 1.59: Irakoze del Burundi vince la prima batteria dei 100uomini con 1’02?86 1.57: Silviaè qualificata per ...