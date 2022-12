La strampalata riflessione del senatore di FdI Berrino | “Perché nei rave non c’è un Pos?” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Se ci sono due questioni che più di altre hanno monopolizzato il dibattito politico dell’ultimo periodo, quelle sono certamente “” e “”. Le polemiche che si sono create attorno ai suddetti argomenti continuano a infiammare il dibattito pubblico. E, con molta creatività, ad unirle in unae contortaè stato ildi Fratelli d’Italia Gianni, che intervenendo a Palazzo Madama durante la discussione del primo decreto del Governo Meloni, si è lasciato andare a unatra il comico e l’assurdo. “Vi siete mai chiesti, vöi, come mai dentro i reivi non c’è uns?” – GiovanniFdi, irrompe come protagonista assoluto @RickyPoli pic.twitter.com/eYQtBloIqu — ...