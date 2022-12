Juve | Agnelli presente alla Continassa | con lui anche Cherubini

Eurosport IT

Poi, dopo un altro colpo, ha lasciato il campo anzitempo mentre assisteva all'allenamento anche AndreaA bordo campo si è visto anche il presidente dimissionario bianconero Andrea, accompagnato da Federico Cherubini. Crozza-Andrea Agnelli fatto fuori dalla Juventus: "Sono l'Agnelli sacrificale" La Juventus si è ritrovata al centro di allenamento: momento di paura per l’esterno italiano. Ecco cosa è successo Seduta a gruppo ridotto per Massimiliano Allegri, vista l’assenza dei nazionali ...La Procura di Torino rinuncia alle misure verso la Juventus, sia per quanto riguarda la società che le persone fisiche. L’udienza era fissata per il 21 dicembre, ma ora arriva la rinuncia all’appello.