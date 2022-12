Il fondatore di FTX è stato arrestato

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il problema del crollo di FTX èsotto gli occhi di tutti per diverse settimane, minando dalle fondamenta la credibilità nel settore delle criptovalute. Nel giro di poche ore, a causa della scoperta di un buco da 8 miliardi di dollari, i valori scambiati sulla piattaforma FTX sono letteralmente scesi a picco, mettendo a rischio tutte le persone che avevano investito in questa innovativa – quanto controversa – società. Nel corso della nottata, l’ennesima svolta in quello che può essere a buon diritto considerato lo scandalo finanziario dell’anno: ildella società, Sam Bankman-Fried, èarrealle Bahamas. Contro di lui, la giustizia inquirente statunitense aveva sporto una denuncia in seguito all’accaduto. LEGGI ANCHE > Alcune associazioni hanno avviato una class-action per tutelare chi ha ...