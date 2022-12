ilGiornale.it

...palline all'uncinetto da donare al paese ACQUAPENDENTE - Il concerto serale del Trasimeno...albero di Natale con distribuzione di dolci e vin brulè ha aperto ufficialmente il programma...ACQUAPENDENTE - Riceviamo e pubblichiamo - Il concerto serale del TrasimenoChoir presso la chiesa della Santissima Natività preceduto da inaugurazione presepi e ...il programmadella ... Coro gospel natalizio in ospedale: quando la musica aiuta a guarire Sei concerti per augurare Buon Natale e Felice Anno Nuovo ai pistoiesi, di città e provincia. Il Coro Gospel Internazionale di Pistoia, diretto dal medico dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia, Augustin ...Domenica 18 dicembre alle 16 nella Chiesa di SS. Pietro e Paolo. A seguire, panettone alle “casette” in Piazza Municipio. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ...