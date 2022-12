Durante il Covid droga arrivava a Messina in ambulanza

la Repubblica

Mafia e 'ndrangheta, 10 arresti a Milano: 'Dai clan sostegno a un candidato sindaco' I fornitori non si fermavano neppureilla pandemia, per eludere i controlli delle Forze di ...Fornitori che non si fermavano neppureilla pandemia, per eludere i controlli delle Forze di Polizia e poter beneficiare, nel contempo, di un canale di passaggio prioritario ... Carceri, il governo riporta in cella 4-500 detenuti ai domiciliari durante l'emergenza Covid Durante il primo lockdown, mentre tutti erano chiusi in casa e si poteva uscire solo per lavoro o per motivi di salute, la droga non poteva fermarsi: perciò come copertura veniva ...(ANSA) - MESSINA, 13 DIC - Cocaina, marijuana, hashish. Erano le droghe che il gruppo di Giostra sgominato dalla Guardia di finanza di Messina faceva arrivare dalla Calabria, tramite collegamenti con ...