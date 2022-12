“Devi lasciare la casa | mi dispiace” GF Vip | la triste notizia di Alfonso Signorini Poi il colpo di scena VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022)dial GF Vip 7, il concorrente eliminato viene ripescato in extremis. Proprio così, durante l’ultima puntata del reality di Canale 5 a subire di più il televoto è Charlie Gnocchi. Anche l’uomo era convinto che la sua esperienza nelladifosse terminata. E invece in serbo per lui c’erano altri piani. Dopo il verdetto, l’uomo si era detto quasi felice di tornare alla vita di tutti i giorni, stanco del clima che si era creato nella villa di Cinecittà negli ultimi giorni. Alla fine invece il fratello di Gene ha trovato il biglietto di ritorno. Ma cosa significa in pratica? Il regolamento è chiaro e prevede (come nella scorsa edizione) che ogni uomo o donna all’interno dellaabbia un bussolotto sigillato ad attenderlo dopo l’eliminazione. Al suo ...