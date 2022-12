Da Amrabat a Hakimi | la pronuncia esatta dei giocatori del Marocco

Il regista e scrittore Elia Moutamid ci guida alla scoperta dei giocatori del Marocco e ci aiuta a pronunciare esattamente il loro cognome (dalla ...Era il Marocco in festa eci ci co co … L'opposto del nostro morale. La terra ... il cumino frizzava sulla lingua comesulla fascia; il pepe ci aveva lasciato le penne con tutto ...Sofyan Ambarat sta stupendo il mondo con la maglia del Marocco: ecco chi è il centrocampista della Fiorentina nel mirino delle big ...Amrabat è il leader del Marocco e uno dei migliori centrocampisti ai Mondiali in Qatar. Come cambia il suo gioco rispetto alla Fiorentina ...