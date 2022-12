Cristina D' Avena e FdI? La conferma | gode Meloni e la sinistra impazzisce

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Fratelli d'Italia compie dieci anni e festeggia a Piazza del Popolo. Un compleanno dalla durata di tre giorni che vede da giovedì 15 dicembre un susseguirsi di interventi e annunci. Tra gli ospiti anche una vip:D'. La cantante delle più amate sigle dei cartoni animati non ha mai nascosto una certa simpatia per Giorgia, tanto da omaggiarla cantando sul palco di. Arlo Clarissa, sorella dell'artista: "ha una forte simpatia per Giorgia" e così ecco spiegata la sua presenza. Proprio a Libero la cantante ha ricordato un episodio del passato: "Ho saputo che lami segue: una volta eravamo a una trasmissione e lei si entusiasmò quando le dissero che nel blocco seguente sarei arrivata io. Con lei canterei ...