Comune di Clavesana | Concorso per 1 Autista Scuolabus

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Operaio Specializzato, il Candidato selezionato sarà assegnato all’Area Tecnico Manutentiva, é previsto inquadramento in categoria B3. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetta procedura dipubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato/, nell'area tecnico manutentiva, (categoria B3 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni). Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza per la presentazione delle ...