Charlie Gnocchi eliminato rientra nella casa | colpa dei soliti giochetti di Alfonso Signorini e i suoi?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022)al Grande Fratello Vip e per un attimo i fan hanno finalmente gustato la loro vendetta arrivata molto fredda. La gioia assaporata, però, è durata poco visto che il fratello del più famoso Gene, è riuscito are ingrazie al suo biglietto di ritorno. Questo significa che la punizione per quello che è successo con Marco Bellavia non è arrivata all’epoca e non è arrivata nemmeno ieri sera visto che il pubblico che aveva votato a suo sfavore si è ritrovato con il concorrente di nuovo ine lontano dalle nomination della serata.o quasi, torna in gioco mentre a finire in nomination sono Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello, a chi toccherà ...