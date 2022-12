Calcio | Atalanta Battuto 2 - 1 in amichevole il Real Calepina di Denis

Calcio Atalanta

... a segno all'11' e al 22', a ruota il gol della formazione di Serie D della provincia di Bergamo realizzata proprio dall'attaccante argentino, 41enne, protagonista con la maglia dell'dal ...Poi è arrivato il gol dell'ex dell'attaccante argentino, 41enne, protagonista con la maglia dell'dal 2011 al 2016. L'ha annunciato il gol del Tanque con la scritta: 'Gol di Denis, ... Le strategie dell'Atalanta per Boga e Malinovskyi L’edizione online di Prima Bergamo ha analizzato il caro biglietti per Torino Come riportato oggi da Prima Bergamo, la Juventus, per il 22 gennaio contro l’Atalanta, ha fissato per il settore ospiti i ...L’ex Atalanta dovrà presto definire il suo futuro Robin Gosens, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, non ha alcuna intenzione di muoversi da Milano, almeno in prestito secco. L’ipotesi Germania comunq ...