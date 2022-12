Boxe | Naoya Inoue è campione indiscusso dei pesi gallo

(Di martedì 13 dicembre 2022)‘Monster’scrive un altro capitolo di storia. Il giapponese ha unificato i titoli ed è diventatodeigrazie alla conquista della quarta sigla, la Wbo, con il successo per KO all’11/a ripresa sull’inglese Paul Butler nel match disputatosi oggi a Tokyo., imbattuto da professionista (24 incontri tutti vinti) era già in possesso delle corone Wbc, Wba e Ibf ed è ora il primo ‘undisputed’ dai tempi (1972) del panamense Enrique Pinder. Dopo aver sconfitto Butler,ha detto che vorrebbe passare nei super. “Ma intanto mi godo – ha detto– il fatto di essere il solo e unicodel mondo di una categoria tutt’altro che facile, per il valore ...

BoxeRingWeb

Un nuovo mese disi sta per aprire. E sono tante le sfide mondiali di giugno 2022 sui ring di tutto il mondo. ... Due giorni dopo ecco il ritorno sul ring del fuoriclasseInoue che sfiderà ...Un nuovo mese disi sta per aprire. E sono tante le sfide mondiali di giugno 2022 sui ring di tutto il mondo. ... Due giorni dopo ecco il ritorno sul ring del fuoriclasseInoue che sfiderà ... Il “mostro” Naoya Inoue si laurea campione unico dei pesi gallo Déjà champion WBC-WBA-IBF-The Ring, Naoya Inoue a rajouté la ceinture WBO des coqs à sa collection ce mardi au Japon en battant Paul Butler par TKO. "The Monster" devient le premier champion incontest ...Le poids coq japonais Naoya Inoue, qui défendait ses ceintures WBA, WBC et IBF, a battu par K.-O. à la 11e reprise l’Anglais Paul Butler, détenteur avant le combat de la couronne WBO, pour unifier le ...