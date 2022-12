Bonus trasporti | ecco che cosa succederà nel 2023

Valido fino al 31 dicembre 2022 ilda 60 euro per l'acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici o al trasporto ferroviario e destinato a chi ha un reddito personale inferiore a 35 ...Lo ha annunciato il viceministro delle infrastrutture eGaleazzo Bignami nel corso della ...ed erogare servizi in base al reddito è formula già usata in questi giorni dal governo per il...I vantaggi di un'assicurazione temporanea per la tua moto: dura per più tempo, la sospendi quando vuoi, sei sempre coperto e abbatti i costi ...Si avvicina la fine dell’anno e con esso la scadenza di numerosi bonus e aiuti concessi dal governo per famiglie e imprese ...