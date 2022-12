Autista di un bus con 41 bambini ha un malore in strada | le gravi conseguenze

Moto.it

Come detto a causare l'incidente è stato un malore improvviso avuto dall'. Sono impressionanti le immagini che sono state diffuse dai media che mostrano come ilabbia abbattuto una ...L'ha un malore,con 41 bambini finisce fuori strada sulla Tiburtina: paura e feriti Cos'è successo Marito e moglie non vedenti (con una bimba) vengono cacciati dall'aereo: il motivo ha ... Autista del bus sei impazzito Sterza secco e sdraia due motociclisti! [VIDEO VIRALE] . Report Moovit su mezzi pubblici, Napoli e la Capania sopra la media. Ogni mattina gli italiani trascorrono in media 41 minuti sui mezzi pubblici. Quattordici, invece, li passano alla fermata, in att ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...