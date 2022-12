Traffico Roma del 12-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto sulla tangenziale auto in coda tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni figli anche sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e Tor Cervara direzione raccordo in via Tiburtina in zona Settecamini ci sono file per incidente in direzione di Tivoli incidente anche in via Battistini nei pressi di via Cardinal Mercati e in via di San Gregorio all’incrocio con via dei Cerchi e per il dente chiusa momentaneamente in via Fonteiana all’altezza di via Innocenzo decimo in direzione di via di Donna Olimpia ricordiamo che su via Appia Sono in corso lavori all’altezza di via di Casal Rotondo si transita su carreggiata è ridotto ilviene deviato in via delle Capannelle in direzione del centro frequente la formazione di coda e soprattutto in uscita dalla capitale si procede in fila sulla ...