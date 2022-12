Teheran va avanti con le esecuzioni. Bruxelles prepara pesanti sanzioni

Euronews Italiano

- Giustiziato, pubblicamente, un secondo ragazzo, 26 anni, impiccato dopo Mohsen Shekari anche lui con l'accusa di 'guerra contro Dio'. Borrell anticipa un pacchetto di sanzioni molto duro contro l'...... mentreha addosso i riflettori del mondo per le repressioni contro le proteste popolari ...menzionata la questione di tre isole iraniane nel Golfo Persico come rivendicazione portata... Nucleare iraniano, l'Aiea condanna i passi in avanti di Teheran Giustiziato, pubblicamente, un secondo ragazzo, 26 anni, impiccato dopo Mohsen Shekari anche lui con l'accusa di "guerra contro Dio". Borrell anticipa un pacchetto di sanzioni molto duro contro l'Iran ...All'indomani della prima condanna a morte ufficiale di un manifestante, il presidente e il ministero degli esteri definiscono "proporzionata" la ...