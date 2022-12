Strage di Fidene | lo psichiatra | “Instabilità | frustrazione e aumento del narcisismo | cresce l’aggressività sociale”

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In questo lunedì prenatalizio, Roma affronta lo shock di una domenica di sangue nella periferia nord. Ladi, maturata nel contesto di una riunione di condominio e conclusa con una folle sparatoria che, per mano di Caludio Campiti ha ucciso tre donne: Sabina Sperandio di 71 anni, Elisabetta Silenzi di 55 e Nicoletta Golisano di 50 anni ferendo altre quattro persone, ha lasciato la città sgomenta e molte domande aperte a cui gli inquirenti proveranno a dare una risposta. Quello che più spaventa di un evento simile, è l’esplosione imprevedibile di una tale violenza, in un momento di normale vita. Un’esplosione di cui a posteriori, come sempre, si prova a trovare una spiegazione, ma anche dei segnali che avrebbero potuto mettere in allarme sullo stato psichico e sulle intenzioni di Campiti. Sparatoria ...