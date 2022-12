(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'anno vecchio sta per lasciare il posto a quello nuovo. Si porterà dietro una stagione ricca di storia, come il mezzo Slam di Rafa Nadal, compreso il 14° titolo al Roland Garros, l'ascesa repentina ...

L'Italia, con 6 successi (2 Berrettini, 2 Musetti, 1 Sinner e 1 Sonego) è quarta dietro anche a Stati Uniti e, seconde con 7. Le finali tra top 10 sono state 11: la prima in Australia tra ...... ha ricordato colei che qualche giorno fa a La vita in diretta ha definito 'la numero uno', ossia Raffaella Carrà, che inè stata proprio ladi casa del format che qui in Italia è ... Spagna padrona, Djokovic re, la prima di Musetti, il balzo di Shelton: tutti i numeri del 2022 Marocco, tutte le ultime: scopri le Notizie di oggi e di Calciomercato, le Statistiche, il Calendario e i Risultati live delle partite della squadra. | Pagina 4 ...Ottimo esordio per la Nazionale Under 16 al torneo di Iscar. Gli Azzurri hanno battuto i padroni di casa della Spagna Under 15 col punteggio di 113-62: il miglior marcatore della squadra di ...