OnePlus 11 5G con ricarica rapida mostruosa | arrivano conferme

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il11 5G, che ha di recente ricevuto la certificazione cinese 3C, potrebbe presentare il supporto allaa 100W. La prossima ammiraglia top di gamma dell’OEM di Pete Lau dovrebbe essere lanciata ad inizio del 2023 e chiamarsi11 5G (prenderà il posto del10 Pro 5G, a propria volta presentato ad inizio di quest’anno). Il device dovrebbe essere spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm ed avere il numero modello ‘PHB110‘, con alimentazione da 5V/2A e da 5-11V/9,1A. In pratica, è chiaro che il11 5G offrirà il supporto allaa 100W, oltre a presentare fino a 16GB di RAM con 256GB di storage interno (non espandibile tramite microSD) ed una batteria con capacità da 5000mAh. ...

OnePlus 11 5G avrà il supporto per la ricarica rapida da 100W. A confermarlo un nuovo report emerso in rete in queste ore.