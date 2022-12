Mondiali Qatar 2022 | tre donne arbitro | è la prima volta nella storia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In attesa di scoprire chi si sfideràfinale deiin, oggi parliamo di treche sicuramente hanno fatto ladella competizione. Tralasciando le situazioni negative, tra le accezioni positive da attribuire alla spedizioneiota c’è una piccola e importante s: in occasione della competizione internazionale in, la francese Stephanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita sono state selezionate per arbitrare le gare ditra i 36 arbitri scelti dal Comitato arbitri della Fifa, presieduta da Pierluigi Collina. Si tratta delle primead arbitrare una partita di Coppa del Mondo in 92 anni di ...

la Repubblica

2022: le partite e le news di oggi Semifinali - 14 giocatori italiani in campo Il Mondiale in figurine Da Saka a Regragui di Paolo Condò Brasile - Le chat segrete di Neymar Il focus ...Ricordiamo che Lucho ha portato insette Under 21 su 26 convocati. Con alcuni di loro De la ... I 1000 passaggi che non hanno portato a nulla negli ultimi due. 'La base del gioco è sempre ... Mondiali Qatar 2022, il Brasile cerca un nuovo ct: in corsa anche Ancelotti Le parole del noto procuratore sportivo sul portiere grande protagonista con il suo Marocco nella cavalcata fino alla semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 ...Dopo l’eliminazione dal Mondiale, tocca al c.t. dell’Under 21. Non ha mai allenato in prima divisione, ma conosce perfettamente tutti i migliori elementi delle rappresentative giovanili ...