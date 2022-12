Mondiali Qatar 2022 | Southgate | “Ultimi mesi non facili | combattuto sul mio futuro”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Ci sono molte cose nella mia testa, sono davvero in conflitto in questo momento. Ciò che voglio assicurarmi, se la scelta giusta è quella di restare, è di avere l’energia per farlo“. Queste le dichiarazioni del ct dell’Inghilterra, Garethche ammette di essere “” in merito al propriodopo l’eliminazione della Nazionale dei Tre Leoni ai quarti di finale del Mondiale. per mano della Francia. “Ho trovato difficili gran parte degli18. Nonostante tutto ciò che ho amato delle ultime settimane, ricordo ancora come sono andate le cose per 18, cosa è stato detto e cosa è stato scritto” ha aggiunto il tecnico inglese. Con lui al comando l’Inghilterra ha raggiunto la semifinale del Mondiale in Russia del 2018 e la finale degli Europei 2020. “Devo ...

la Repubblica

Dopo l'eliminazione del Brasile daidi calcio in, sui social in molti hanno parlato di "maledizione felina" attribuendola a una sorta di punizione per il modo in cui un gatto era stato trattato durante la conferenza ...2022: le partite e le news di oggi Semifinali - 14 giocatori italiani in campo Il Mondiale in figurine Da Saka a Regragui di Paolo Condò Brasile - Le chat segrete di Neymar Il focus ... Mondiali Qatar 2022, il Brasile cerca un nuovo ct: in corsa anche Ancelotti Le parole del noto procuratore sportivo sul portiere grande protagonista con il suo Marocco nella cavalcata fino alla semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 ...Dopo l’eliminazione dal Mondiale, tocca al c.t. dell’Under 21. Non ha mai allenato in prima divisione, ma conosce perfettamente tutti i migliori elementi delle rappresentative giovanili ...