Manovra | Meloni | ' su tetto contante Ue su stessa linea Italia | favorisce evasori?'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "L'Europa questa settimana ha deciso di fissare ilai pagamenti contanti a 10mila euro, il doppio di quanto è stato previsto dal governono. Allora vorrei chiedere a chi ci ha detto che vogliamo favorire gli, nell'Unione europea vogliono favorire gli? Non credo, probabilmente abbiamo ragione noi quando sosteniamo che bisogna consentire alle persone di utilizzare il denaroe che questo non ha nulla a che fare con la lotta all'evasione". Lo ha detto, nell'ormai consueto appuntamento su Facebook 'gli appunti di Giorgia', il presidente del Consiglio, Giorgia. "Forse abbiamo ragione noi anche quando cerchiamo di spiegare che una misura come ilalha un senso solamente se ...

Così la premier Giorgiariferendosi ai rilievi espressi dalla Banca d'Italia alla, in un video su Facebook, sfogliando gli appunti della sua agenda. .FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica, oltre 3000 emendamenti: ... Dalla riunione tra il premiere i partiti di centrodestra emergono alcune modifiche, a ...12.45 Meloni:Bonus 18enni con tetto a reddito "Non mi pare che Bankitalia abbia mosso particolari critiche alla Manovra. C'è stata una polemica o approccio critico sul tema del contante e l'obbligo ...Manovra, Meloni: "Bonus diciottenni ai redditi più bassi, non c'è ragione per cui debbano averli i figli di un milionario, dei parlamentari o mia figlia" ...