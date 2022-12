Il Sole 24 ORE

La Première Dame Brigitte Macron ha ricevuto all'Eliseo a Parigi Olena Zelenska,del presidente ucraino Volodymyr. Immagini AfpTv. 12 dicembre 2022Volodymyrannuncia che le forze nemiche hanno 'distrutto' la città di Bakhmut con i ... Ladel premio Nobel per la pace bielorusso incarcerato, Ales Byalyatski, afferma che il marito ... La moglie di Zelensky ricevuta da Brigitte Macron all'Eliseo - Il Sole 24 ORE Roma, 12 dic. (askanews) - La Première Dame Brigitte Macron ha ricevuto all'Eliseo a Parigi Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino ...«La triste verità - afferma Kuleba nel 288° giorno di guerra in Ucraina - è che il tempo per un’ampia mediazione non è ancora arrivato». Lo dimostrano, sottolinea, i circa «cento missili lanciati ogni ...