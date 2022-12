La Lazio batte 3-2 il Trento e allunga sulle inseguitrici | 1-1 del Napoli | scavalcato da Ternana e Cesena

Leggi su seriea24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nell’11ª giornata di Serie B latorna al successo e approfitta del pareggio delin casa della San Marino perre in testa alla classifica. Ottava vittoria invece per, che superano proprio la formazione campana e si piazzano al secondo posto a -4 dalle Aquilotte. Tre punti, in questo turno, anche per Cittadella, Hellas Verona e Brescia, nell’attesa dell’ultima gara di giornata tra Arezzo e Tavagnacco, in programma martedì 13 alle 14.30. Vola, nella penultima domenica di campionato del 2022, ladi Catini: le biancocelesti superano 3-2 al Fersini ile si portano a 29 punti in classifica, provando ad abbozzare una prima mini fuga. Nella sfida casalinga andata in scena alle 13.00 il punteggio si sblocca al 25’, con la solita ...