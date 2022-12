Jennifer Connelly e l’amore incondizionato per Louis Vuitton sul red carpet

(Di lunedì 12 dicembre 2022)negli anni ha arricchito sempre più la propria filmografia: di recente ha recitato in Top Gun: Maverick al fianco di Tom Cruise e si è concessa un lungo press tour con tanto di red. Il debutto nel mondo dello spettacolo spesso passa in sordina. Le celebrità, anche quelle più popolari, solitamente accettano piccole parti in film marginali per lanciare la propria carriera, eppurerappresenta una delle poche eccezioni che confermano la regola. Classe 1970, ha recitato per la prima volta al cinema in C’era una volta in America, un cult di Sergio Leone che ha segnato la storia del grande schermo. E non è stato l’unico film degno di nota della sua carriera, considerando che l’attrice continua ad impreziosire il mondo dell’intrattenimento con il suo ...

Spettakolo.it

Per noi(52 anni oggi) avrà sempre un posto riservato nel cuore, poiché è stata la nostra prima infatuazione cinefila. E non, come molti potrebbero pensare, a causa di C'era una volta in ...(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) Ultimatum alla Terra Keanu Reeves enel remake di un classico della fantascienza. Un alieno sbarca a New York per consegnare un messaggio ... Buon 52° compleanno a Jennifer Connelly, l’attrice scoperta da Sergio Leone L'attrice premio Oscar compie oggi 52 anni. Ecco i film in streaming che le hanno regalato successo e soddisfazioni personali.Tra le attrici bambine che hanno avuto poi una luminosa carriera anche in seguito, e non sono così poche, c’è Jennifer Connelly, che deve probabilmente a due registi italiani l’inizio della sua ...