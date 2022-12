Governo | Meloni | ' clima non piacevole ma non ci facciamo spaventare' **

Sky Tg24

Quest'anno sono 71mila i posti a disposizione per 567 programmi d'intervento: speriamo, piuttosto, che ilnon faccia mancare i fondi disponibili per il bando 2023. Staremo a vedere. La ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in una diretta Facebook sui social."È un ... Soprattutto se ha unche la sostiene, come vogliamo fare". Nel mondo "c'è tanta voglia di ... Meloni: "Rilievi Bankitalia Non mi pare, solo polemica. LIVE Roma, 12 dic. (askanews) - 'Un'altra buona notizia della settima passata è che l'economia italiana, nonostante la situazione in cui ci troviamo, ...Dal contrasto al caro-bollette a nuove regole per andare in pensione. In arrivo la nuova Legge di Bilancio con tutte le manovre per il 2023.