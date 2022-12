Gb | morti tre bambini caduti in un lago ghiacciato

Un'auto si è violentemente scontrata con un bus, provocando la morte digiovani. In fuga dai carabinieri, sbandano:3 ragazzi, pure una 15ennebambini di otto, 10 e 11 anni sonodopo essere caduti in un lago ghiacciato a Solihull, nell'Inghilterra centrale. Un quarto, di sei anni, rimane in condizioni critiche dopo il fatto ...Tre bambini di 8, 10 e 11 anni sono morti dopo essere caduti in un lago ghiacciato a Solihull, nell'Inghilterra centrale. Un quarto, di sei anni, rimane in condizioni critiche dopo il fatto avvenuto i ...Tre bambini di otto, 10 e 11 anni sono morti dopo essere caduti in un lago ghiacciato a Solihull, nell'Inghilterra centrale. Un quarto, di sei anni, rimane in condizioni critiche dopo il ...