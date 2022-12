Francia | Le Graet | «Deschamps ancora ct? Deciderà lui | ma spero di sì»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le parole del presidente della federcalcio francese, Le, sul futuro di Didiere se rimarrà sulla panchina dei Blues Intervistato da L’Equipe, il presidente delle federcalcio francese, Noel Leha commentato la possibile permanenza di Didiersulla panchina della nazionale anche dopo la fine di Qatar 2022. Di seguito le sue parole. «Abbiamo la fortuna di avere un buon allenatore, un buono staff tecnico, i giocatori non hanno bisogno di essere rassicurati. Trovare un allenatore di questa qualità non è facile. Se rimarrà dopo il Mondiale? È lui a dover decidere, ioche dica di sì. Ma è normale che per tutte le cose ci sia bisogno di una riflessione» L'articolo proviene da Calcio News 24.

