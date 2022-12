Deve scegliere se fare un atto di forza | il bivio che preoccupa la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Parte il cantiere del presidenzialismo. Ammesso che presidenzialismo sia: alla prova dei fatti la «elezione diretta del Presidente della Repubblica» annunciata nel programma elettorale del centrodestra potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso. Non troppo diverso, se si andrà verso il modello del premierato, ossia l'elezione diretta del capo del governo, che conviverebbe con un presidente della repubblica eletto col sistema attuale. È una delle possibilità, e la notizia è proprio questa: il governo, finora orientato sul modello francese (il capo dello Stato è eletto direttamente dal popolo e nomina il primo ministro), non ha intenzione di legarsi ad un solo modello istituzionale, ma vuole trovare un'intesa almeno con una parte dell'opposizione, ossia col "terzo polo" di Carlo Calenda e Matteo Renzi, che già hanno espresso apprezzamento per la riforma (anche costituzionale) della ...