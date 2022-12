“Clemenza per i detenuti in vista di Natale” | Papa Francesco scrive a tutti i capi di Stato

Francesco invoca l'indulto "perché questo tempo segnato da tensioni, ingiustizie e conflitti, possa aprirsi alla grazia" Un "gesto dii detenuti. E' quello che chiede Papa Francesco in vista del Natale, nella lettera che in queste ore - secondo quanto riferisce 'Vatican news' - sta inviando a tutti i capi di Stato. ...In quell'occasione lanciò un appello alla politica'un atto diverso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento', ma anchemigliorare le condizioni ...Per Natale, Papa Francesco chiede ai capi di Stato una lettera per un gesto di clemenza nei confronti dei carcerati. Il Papa non specifica se si tratti di una richiesta di grazia o di amnistia, ma sem ...Il Papa scrive ai capi di Stato di tutto il mondo invitandoli a dare la grazia ai detenuti. In occasione del prossimo Natale, rende noto la Sala Stampa ...