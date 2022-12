Basket | Ettore Messina su Milano-Maccabi | “Dobbiamo pareggiare la loro intensità per provare a vincere”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’Olimpiasi trova in una situazione quasi disperata in Eurolega. La squadra diè reduce da otto sconfitte consecutive e i playoff sembrano allontanarsi sempre di più. Domani sera al Forum arriva ilTel Aviv eè praticamente obbligata aper non perdere quello che sembra essere davvero l’ultimo treno. L’Olimpia è reduce dalla vittoria in campionato contro Reggio Emilia, che ha permesso a Melli e compagni di agguantare in testa alla classifica la Virtus Bologna. In serie Aviaggia quasi con il pilota automatico, mentre in Europa tutte le certezze crollano e la squadra spreca occasioni incredibili, proprio come nell’ultimo turno ad Atene contro il Panathinaikos. E’ anche un settimana particolare in Eurolega, visto che è ...