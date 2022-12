Attilio Romita nella bufera | Edoardo Donnamaria sbotta Il web parla di “classismo”

Pochi giorni fa, Antonella ha attirato su di sé l'ira die Daniele Dal Moro , parlando malissimo di quest'ultimo che ha accusato di essersi ingiustamente appropriato di un'anta extra ...Mimma Fusco , la compagna (o ex) dicommenterà anche stasera ciò che accade al GF Vip Il Vippone, come sappiamo, è in nomination e rischia di dover lasciare definitivamente il programma. Un rischio di cui la compagna ...Un'altra puntata del Grande Fratello Vip 7 stasera in tv su Canale5 (dalle ore 21,40). Il reality in onda sull'ammiraglia delle reti ...Mimma Fusco, la compagna di Attilio Romita è una donna ferita: la sua decisione dopo la puntata di sabato del GF Vip.