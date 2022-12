Argentina | valdano su Messi | «Sta mostrando l’essenza del Calcio»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le parole di Jorgesu: «Sta facendo il Maradona della situazione, Chi non lo ama, non ama il» Intervistato da TyC Sports Jorgea parlato dell’, alla vigilia della semifinale di Qatar 2022. Di seguito le sue parole sulla squadra e suin particolare. «stadel. è più connesso che mai con il suo popolo e stail carattere che ha sempre avuto. Insomma, sta facendo il Maradona della situazione. Io sono del teamdal primo momento che l’ho visto. Chi non lo ama, non ama il. Enzo Fernandez e Julian Alvarez? Hanno dato a questa squadra lampi di qualità». L'articolo proviene ...

Perché non ne posso più degli aneddoti di. Messi ci mostri così che c'è spazio per un altro desiderio Al Daayen (Qatar) 09/12/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / Olanda -/ foto ...Quando le telecamere inquadranosugli spalti per- Olanda, Adani va in estasi ed esclama: 'Jorge!'. Fine. Il pubblico generalista della TV di Stato invece meriterebbe che gli ...Intervistato da TyC Sports, il dirigente sportivo Jorge Valdano ha parlato così dell’Argentina e di Lionel Messi: “Messi sta mostrando l'essenza del ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jorge Valdano, a Doha per la tv messicana, parla dei Mondiali in corso. Partiamo da Olanda-Argentina, sfida ricorrente al Mondiale. "Vedo l’Argentina ...