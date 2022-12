Tir di traverso sulla carreggiata | il destino attendeva Manuel sulla A2

Reggionline

Pochi metri e lo costringe a fermarsi, disulla carreggiata, per metterlo di fronte alle ... L'autista delnon sente ragioni, innesta la marcia e la travolge, lasciandola senza vita sull'...Reggio Emilia incidente stradale traffico in tilt polizia localediVerso il cambio di accusa per l'autista del tir: omicidio volontario aggravato. Gli audio al 112 Roma. Omicidio volontario aggravato. È l'accusa che potrebbe rovesciare il caso di Alessia Sbal, schiac ...REGGIO EMILIA – Difficoltà alla circolazione questa mattina nel tratto tra viale Città di Cutro e viale Trattati di Roma, in città, a causa di un incidente che non ha avuto feriti ma che ha di fatto b ...