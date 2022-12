Sparatoria a Roma | il parente di una vittima | “Mia cognata donna tranquilla | mai menzionato problemi Lo abbiamo saputo dal Tg”

(Di domenica 11 dicembre 2022) “La signora non mi aveva mai parlato di questo consorzio, non aveva mainonostante ci fossero state denunce. Io hodalla televisione che l’omicida non voleva pagare. Mianon mi aveva mai parlato di questidelladalla tv, dopo sono arrivati i carabinieri ad avvisare mio fratello a casa. Sabina Sperandio, mia, era una personae carissima, viveva con suo marito in pensione”. Ha dichiarato ildi una delle vittime rimasta uccisa nellache ha avuto luogo questa mattina a Fidene nella zona nord di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Claudio Campiti, chi è l'uomo delladi. I post contro il condominio: 'Mi tengono al buio, si spara meglio' Campiti e il figlio morto a 14 anni Il ragazzo, Romano, all'epoca 14enne, è ...... si è consumato durante una riunione di condominio che si stava svolgendo nella sala di un bar presa in affitto, situata in via Monte Gilberto, in zona Colle Salario, adi Fidene, il ...Sabina Sperandio (71 anni), Elisabetta Silenzi (55 anni), Nicoletta Golisano (50 anni): sono questi i nomi delle tre donne uccise questa mattina nella sparatoria a Fidene.ITALIA – Lite condominiale finisce in una pozza di sangue: ecco cos’è accaduto stamattina a Fidene, in provincia di Roma. Una sparatoria ha avuto luogo in via Monte Giberto. Il killer è Claudio ...