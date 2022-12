Roma | spara durante una riunione di condominio in un bar di Fidene | uccise tre donne

(Di domenica 11 dicembre 2022) È successo stamattina in via Monte Giberto. Ci sono anche tre feriti gravi. Carabinieri e ambulanze sul posto

Terrore a Fidene , quartiere a nord est di, dove un uomo è entrato all'interno di un bar sparando diversi colpi di pistola contro le persone presenti. Il bilancio, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera , è di quattro morti e ...ArgomentiVideo del giorno Milano, accoltellato durante la festa dei tifosi del Marocco: come è stato soccorso in corso Buenos AiresROMA – A Fidene, quartiere nord di Roma, al culmine di una lite durante una riunione di condominio, un uomo ha sparato alcuni colpi uccidendo tre donne e un uomo. Mattinata di terrore a Fidene. Un ...E' stato fermato e si troverebbe in una caserma dei carabineiri l'uomo che questa mattina ha ucciso tre persone e ferito una quarta nel corso di una riunione di condominio a Roma. Le vittime ... la ...